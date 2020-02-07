Волгоградцев приглашают на новую интерактивную программу «День влюблённых» и вокально-инструментальный концерт «Истории любви», которые будут проходить в музее-заповеднике «Старая Сарепта».

14 февраля в музее состоится программа «День влюбленных», во время которой гости посетят выставку «Без лица», где представлены эксклюзивные маски разных стран, народов и эпох. Некоторые маски посетители смогут примерить и сделать фотографии в них. Кроме того, гости смогут ощутить атмосферу средневекового замка в старинном сарептском подземелье XVIII века, где при свечах услышат притчи и истории о любви.

Участники программы смогут приоткрыть тайны своей судьбы с помощью сарептского жребия и получить любовные предсказания. В конце программы гости смогут загадать желание у дерева любви и сфотографироваться в романтической фотозоне. Начало в 18:00. Справки по телефону 8(8442)67-33-02.

15 февраля музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает на вокально-инструментальный концерт «Истории любви» группы «S-light». Концерт пройдёт в старинном подземелье XVIII века, прозвучат самые известные и всеми полюбившиеся романтические хиты. Начало в 16:00. Справки по телефону 8(8442)67-33-02.