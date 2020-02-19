Хотите узнать как провожают зиму люди других национальностей, тогда посетите музей-заповедник «Старая Сарепта», где вскоре будут отмечать калмыцкий праздник весны «Цаган Сар».

Интерактивная программа «Цаган Сар» — праздник весны у калмыков, будет проходить 24 февраля в 15:00. В рамках мероприятия гости посетят этнографическую выставку «Калмыцкая кибитка» музея-заповедника и познакомятся с культурой и традициями наших соседей – калмыков, которые более двух веков имели тесные экономические, духовные и культурные связи с сарептянами. Посетители программы «Цаган Сар» смогут загадать желание, покрутив настоящий буддийский барабан-кюрде. Экскурсанты приготовят и отведают борцоги, калмыцкий чай-джомба и даже попробуют научиться калмыцким народным танцам!

Цаган Сар – один из самых важных праздников калмыков. Он является символом обновления человека и природы.

Запись обязательна: 67-33-02, 8 (927) 511-67-49.



