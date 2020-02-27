Музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает узнать историю одного из старейших зданий города. Это можно будет сделать, посетив новую выставку «Постоялый двор» в рамках проекта «Сарепта. Летопись в камне», приуроченного к 255-летию основания единственной в России гернгутской колонии Сарепта.

По данным пресс-службы музея-заповедника «Старая Сарепта», проект «Сарепта. Летопись в камне» рассказывает о зданиях, входящих в историко-архитектурный комплекс музея-заповедника, у каждого из которых своя уникальная история. Каждый месяц будет открываться новая выставка, рассказывающая о судьбе того или иного сарептского здания.

Очередная выставка в рамках проекта посвящена первому каменному зданию в Сарепте и старейшему из сохранившихся зданий Волгограда – постоялому двору 1769 года постройки. На постоялом дворе Сарепты останавливались проезжающие путешественники, военные, дипломаты, ученые, чиновники, сановные лица, а также помещики и казаки из соседних населенных пунктов, приезжавшие в Сарепту по делам. С 1775 года гостиница становится жильем для посетителей Екатерининского курорта. Среди известных постояльцев гостиницы были граф Владимир Орлов, ученые П.С. Паллас и С.Г. Гмелин, Александр фон Гумбольдт, астраханский губернатор Н.А. Бекетов, писатель И.С. Аксаков. На первом этаже находились контора для регистрации постояльцев, обеденный зал (трактир), кухня, подсобные помещения. На втором этаже – номера для постояльцев и общая комната (гостиная).

Посетители выставки смогут познакомиться с интересной историей сарептской гостиницы, узнать о ее известных постояльцах, а также об услугах, предоставляемых постоялым двором на протяжении почти полутора веков. На выставке представлены экспонаты из фондов музея-заповедника, которые окружали посетителей постоялого двора в XIX веке: подсвечник, посуда, винный набор, полотенца, кожаный саквояж и др.

Открытие выставки состоится 28 февраля в 14:00, а экскурсии будут проходить каждую субботу марта в 12:00.



