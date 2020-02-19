В Среднеахтубинском районе продолжаются работы по созданию, а точнее — возрождению, авиационно-спортивного клуба «Юный ястреб». Для юных авиалюбителей на территории клуба создают учебные корпуса, казармы и тренировочные площадки.

По информации комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, к этому моменту на объекте завершили отделку фасада корпуса парашютной подготовки клуба «Юный ястреб». Продолжаются работы по внутренней отделке учебного корпуса летной подготовки и казармы для проживания воспитанников, будут смонтированы инженерные сети.

До конца 2020 года предстоит построить командно-диспетчерский пункт и КПП, отремонтировать ангар и склад. Территорию авиаклуба впервые с момента создания аэродрома оборудуют современным наружным освещением. В 2021 году предстоит возвести «огневой» и спортивный городки, полосу препятствий, скалодром. На учебно-тренировочной базе будут проводить занятия с детьми и взрослыми.

В канун празднования 75-летия Великой Победы клубу присвоено имя Героя Советского Союза Александра Михайловича Числова. В настоящее время воспитанники «Юного ястреба» изучают теорию парашютного дела в учебном классе патриотического центра. Для проведения практических занятий продолжается формирование парка техники — в настоящее время в распоряжении клуба уже три самолета, последний (АН-2) поступил в декабре 2019 года.



