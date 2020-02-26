В Советском районе стартовали работы по реконструкции площадки разворотного кольца по ул. Автомобилистов, которая станет точкой соединения существующей автодороги со строящейся магистралью.

По данным администрации Волгограда, работы проводят специалисты ​муниципального предприятия «ДСЭР Советского района». На данный момент рабочие приступили к демонтажу асфальтобетонного покрытия и бордюрных блоков, а также переносу контактной сети троллейбусной линии. Одновременно на территории ведутся геодезические исследования для последующего выноса инженерных коммуникаций. В рамках реконструкции на площадке будет заменено асфальтобетонное покрытие и демонтированы те опоры, которые попадают в границы нового проезда. При этом контактная троллейбусная сеть будет полностью сохранена для возможности дальнейшего использования.

Строительство четырехполосной дороги по ул. Электролесовской стартовало в конце 2019 года в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Новая магистраль соединит Советский и Кировский районы и станет полноценным дублером Второй продольной магистрали на юге Волгограда.

Сейчас на первом участке – от ул. Автомобилистов до соединительного проезда рядом с ТК «Акварель» — рабочие МУП «ДСЭР Советского района» ведут планировку территории и вынос сетей бытовой канализации, водо- и энергоснабжения из зоны строительства. Вдоль будущей дороги уже проложено более километра системы ливневой канализации из трубопроводов диаметром до 500 мм и установлены ливнеприемные колодцы. Система водосбора будет принимать осадочные воды со всей проезжей части, парковочных карманов, тротуаров и прилегающих площадок.

С наступлением благоприятных погодных условий на объекте начнется устройство дорожного основания — выемка грунта, укладка щебеночно-песчаной подушки под возведение проезжей части, тротуаров и велодорожки. В перечень работ войдет также организация съездов, примыканий и линии наружного освещения.



