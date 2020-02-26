В Советском районе стартовали работы по реконструкции площадки разворотного кольца по ул. Автомобилистов, которая станет точкой соединения существующей автодороги со строящейся магистралью.
По данным администрации Волгограда, работы проводят специалисты муниципального предприятия «ДСЭР Советского района». На данный момент рабочие приступили к демонтажу асфальтобетонного покрытия и бордюрных блоков, а также переносу контактной сети троллейбусной линии. Одновременно на территории ведутся геодезические исследования для последующего выноса инженерных коммуникаций. В рамках реконструкции на площадке будет заменено асфальтобетонное покрытие и демонтированы те опоры, которые попадают в границы нового проезда. При этом контактная троллейбусная сеть будет полностью сохранена для возможности дальнейшего использования.
Строительство четырехполосной дороги по ул. Электролесовской стартовало в конце 2019 года в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Новая магистраль соединит Советский и Кировский районы и станет полноценным дублером Второй продольной магистрали на юге Волгограда.
Сейчас на первом участке – от ул. Автомобилистов до соединительного проезда рядом с ТК «Акварель» — рабочие МУП «ДСЭР Советского района» ведут планировку территории и вынос сетей бытовой канализации, водо- и энергоснабжения из зоны строительства. Вдоль будущей дороги уже проложено более километра системы ливневой канализации из трубопроводов диаметром до 500 мм и установлены ливнеприемные колодцы. Система водосбора будет принимать осадочные воды со всей проезжей части, парковочных карманов, тротуаров и прилегающих площадок.
С наступлением благоприятных погодных условий на объекте начнется устройство дорожного основания — выемка грунта, укладка щебеночно-песчаной подушки под возведение проезжей части, тротуаров и велодорожки. В перечень работ войдет также организация съездов, примыканий и линии наружного освещения.