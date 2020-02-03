Сезон охоты на зайца-русака завершился на территории региона 2 февраля. Теперь охотникам в срок 20 календарных дней после истечения срока действия разрешения необходимо заполнить и направить сведения о добытых охотничьих ресурсах по месту получения разрешения.

Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области напоминает, что за невыполнение этого требования грозит административная ответственность. Для граждан размер штрафа составляет от пятисот до четырех тысяч рублей с возможной конфискацией орудий охоты.

Добавим, до конца февраля продлится охота на кабана, шакала, волка, бобра, ондатру, водяную полевку, лисицу, корсака, енотовидную собаку, норку, куницу, хоря, горностая и ласку.

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