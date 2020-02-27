Строительство новых детских садов в регионе ведется полным ходом. На данный момент строительные работы ведутся на восьми строительных площадках. Детские сады возводятся в Волгограде, Суровикино, Городищенском, Ольховском и Среднеахтубинском районах в рамках приоритетного регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

По информации комитета строительства Волгоградской области, на сегодняшний день возведение трех детских садов вышло на уровень второго этажа: в поселках Самофаловка и Карповка Городищенского района, «Долина-2» (на фото) Советского района Волгограда. Параллельно подрядчики занимаются инженерными сетями.

В селе Зензеватка Ольховского района на объекте выполняется устройство стен подвалов; идет монтаж опалубки, армирование монтажного пояса. На площадке в Суровикино строители бетонируют цокольный этаж. В поселке Лебяжья Поляна Среднеахтубинского района также выполнены перекрытия подвала и цокольного этажа. На улице Кирова в Волгограде подрядной организации сначала пришлось демонтировать находящееся на территории стройки недостроенное здания; сейчас здесь ведется устройство котлована. В поселке ГЭС Тракторозаводского района подрядчик находится на выходе из «нулевого» цикла: выполняются работы по разработке котлована, подбетонке, устройству опалубки, армированного каркаса и бетонированию фундамента, стен и пола подвала.



