В регионе все больше площадей выделяется под нужды лесных питомников, сеть которых будет расширена в текущем году. Новые объекты создадут на базе Котовского и Нижнечирского лесничеств. В плане работ — продолжение модернизации уже существующих.

Как сообщают в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, новые питомники расположатся на площади порядка девяти гектаров. На их территории будут выращивать ясень и акации. Первые посевы появятся осенью 2020 года — к высадке на территории лесного фонда они будут готовы в следующем году. Уже через несколько лет Котовское и Нижнечирское лесничество смогут обеспечить свои потребности в посадочном материале на 100%.

В результате общая площадь, используемая для выращивания посадочного материала, в регионе увеличилась с 50 до 100 гектаров, половина территории уже под орошением.



