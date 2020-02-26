Молодые семьи региона уже могут направить документы на право получения социальной выплаты на покупку жилья. Свидетельства на право получения выплаты вручат 241 семейной паре.

Как сообщают в комитете строительства Волгоградской области, молодым семьям необходимо в течение 15 рабочих дней после получения уведомления от органа местного самоуправления представить соответствующие документы. Социальная выплата может быть использована для приобретения жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рынках жилья; для строительства жилого дома; для оплаты договора участия в долевом строительстве. Сумма для каждого муниципального образования рассчитывается отдельно и зависит от многих факторов.

Напомним, конкурсный отбор-2020 прошли города Волгоград, Волжский, Камышин, Фролово, Урюпинск, Краснослободск, Быково, Дубовка, Петров Вал, Котово, р.п. Средняя Ахтуба, Светлый Яр, Октябрьский, п.г.т. Чернышковский и Новониколаевский, а также 20 муниципальных районов и 17 сельских поселений.

На компенсацию части расходов по оплате процентов (не более 15 тысяч рублей в месяц) могут рассчитывать молодые и многодетные семьи; граждане, приобретающие жилье в проблемных домах, которые переданы для завершения строительства добросовестным застройщикам; работники бюджетной сферы; получатели материнского капитала; переселенцы из аварийного жилого фонда.



