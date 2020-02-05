Жителей региона приглашают принять участие в областном конкурсе фотографий «Вестники весны», который стартовал природном парке «Усть-Медведицкий». Принять участие в конкурсе могут дети и подростки 11-17 лет.

Конкурс пройдет в двух возрастных категориях: для средних и старших классов. В каждой из них жюри выберет лучшие фотографии раннецветущих растений. Фото формата А4 не должны быть ранее нигде опубликованы. Кроме того, на них должны быть запечатлены первоцветы, произрастающие на территории Волгоградской области. Работы можно присылать по адресу: 403441 Волгоградская область, г. Серафимович ул. Подтёлкова, 63, помещение 2, Офис Природного парка «Усть-Медведицкий», а заявку на участие — по адресу электронной почты: [email protected] с пометкой «Фотоконкурс Вестники весны».

Итоги будут подведены 25 мая. Победителей ждут грамоты и памятные призы.

Параллельно с конкурсом специалистами природного парка в рамках акции «Вестники весны» будет проведен целый ряд просветительских и природоохранных мероприятий. Среди них — уроки природолюбия, на которых экологи расскажут о краснокнижных первоцветах Волгоградской области, мониторинговые исследования, а также рейды по выявлению фактов незаконного сбора и торговли находящимися под охраной растениями.



