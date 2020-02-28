С этого года в регионе стартует федеральный проект «Мосты и путепроводы» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках проекта с 2021 по 2024 год на территории региона планируется построить и реконструировать 37 искусственных дорожных сооружений.

Как сообщают в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, уже сейчас стартовали работы по утверждению перечня предлагаемых для работы в рамках программы объектов, в Минтранс РФ направлены документы, необходимые для подготовки проекта программы обновления мостов. На эти цели Волгоградской области в 2021 – 2024 годы предусмотрено выделить более пяти миллиардов рублей.

В 2020 году по региональным программам планируется строительство двух дополнительных путепроводов в поселках «Ж/д станция Канальная» и Ивановка Светлоярского района, ремонт моста через реку Зензеватка в Ольховском районе, разработка проектной документации на капремонт моста через реку Тишанка на территории городского округа-город Михайловка, завершение обновления мостового перехода через балку Лог в Еланском районе и второго этапа реконструкции автодорожного комплекса в составе Волжской ГЭС. Кроме того, продолжится реализация долгосрочных проектов, самый масштабный из которых — строительство обхода Волгограда, в рамках которого возведут уникальный мост через Волго-Донской судоходный канал.



