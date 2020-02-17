Профильные ведомства региона приступили к подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод. На днях было проведено заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (КЧС) и обеспечению пожарной безопасности Волгоградской области специалисты, где обсудили вопросы готовности региона к безаварийному пропуску паводковых вод.

На заседании были утвержден комплексный план мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод. В рамках подготовки межведомственная комиссия проинспектирует состояние водных объектов и гидротехнических сооружений (ГТС).

Главам муниципальных районов и сельских поселений поставлена задача принять меры по обеспечению безопасности бесхозяйных ГТС и водохозяйственных систем, а также продолжить работу по их постановке на учет. Кроме того, на заседании КЧС рассмотрены вопросы готовности систем оповещения населения; информирования жителей об обязательной регистрации туристических групп в подразделениях МЧС России.



