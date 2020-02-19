В лесничествах Волгоградской области уже начали подготовительные мероприятия к наступлению пожароопасного сезона, который в этом году начнет действовать с 1 апреля и продлится до 31 октября. В рамках подготовки специалисты Облкомприроды проверяют степень готовности сил и средств пожарно-химических станций.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, первой проверку прошла Арчединская станция, результаты показали высокую степень готовности станции к ликвидации возгораний и предотвращению распространения огня. В распоряжении лесничества находится две автоцистерны, пять тракторов, два лесопатрульных комплекса, разливочная станция, автобусы и автомобили повышенной проходимости. Вся техника перед началом пожароопасного сезона прошла необходимый ремонт и техническое обслуживание, находится в исправном состоянии.

Отметим, что в прошлом году в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» автопарк Арчединского лесничества пополнился трактором, лесопосадочной машиной, мульчером, а также оборудованием для пожаротушения и посадки деревьев.

В целом в 2020-м для служб региона закуплено порядка 90 единиц техники. В этом году планируется приобрести еще порядка 90 единиц, в том числе 30 патрульных автомобилей, которые будут использовать для пресечения незаконной рубки, несанкционированного размещения отходов, а также своевременного выявление пожаров и контроля за соблюдением правил безопасности.

Мониторинг готовности лесничеств к новому сезону продлится до конца марта и охватит все 22 подразделения.



