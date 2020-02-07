Зима пришла в Волгоград, но наверное не на долго. Спешите этим воспользоваться, в ближайшие выходные прогноз обещает морозы, а значит снег пролежит до понедельника точно. Если у вас есть желание воспользоваться погодными условиями и приобщиться к зимним видам спорта, то специально для вас в парке «Комсомольский сад» начал работать прокат беговых лыж.

Для проката доступны новые лыжи хорошего уровня, с современными креплениями — как для взрослых, так и для детей: размеры лыжных ботинок от 32 до 45-го, ростовка лыж от метра до двух.

Также в парке проложена лыжня для классического хода, хотя ограничений по месту катания нет — многие берут комплект лыж себе и детям и едут кататься в свои любимые места.

Прокат найти легко: деревянный домик прямо возле сцены парка, где всегда проходят парковые мероприятия (на Круглой площади).

Специалисты помогут подобрать Вам правильный размер лыж и палок для комфортного отдыха.

Задать вопросы можно по телефонам +7 (960) 896-40-71 и +7 (927) 509-58-53.



