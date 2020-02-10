По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, до конца февраля в регионе открыт сезон охоты на кабана, шакала, волка, бобра, лисицу, корсака, енотовидную собаку, норку, куницу, хоря, горностая и ласку. Одновременно с целью предотвращения браконьерства госохотинспекторы в усиленном режиме проводят рейдовые мероприятия по охране объектов животного мира на территории государственных охотничьих заказников, общедоступных и закрепленных охотничьих угодий Волгоградской области. Особое внимание инспекторы обращают на факты незаконной добычи зайца, поскольку сезон охоты на данный вид закрылся 2 февраля.

Также проверяющие следят за незаконным использованием охотниками самоходных машин – снегоходов. При выявлении фактов незаконной добычи охотничьих ресурсов, в том числе с применением снегоходов или других механических транспортных средств, браконьерам грозит наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей либо исправительные работы или лишение свободы на два года согласно ст. 258 Уголовного Кодекса РФ.