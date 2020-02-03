В музее-заповеднике «Старая Сарепта» начал работать новый проект «Сарепта. Летопись в Камне», приуроченный к 255-летию основании колонии Сарепта.

Проект «Сарепта. Летопись в Камне» расскажет о зданиях, входящих в историко-архитектурный комплекс музея, у каждого из которых своя, уникальная, история. Каждый месяц будет открываться новая выставка, рассказывающая о судьбе того или иного сарептского здания, на которой будет представлены материалы из фондов музея-заповедника. Многие документы будут экспонироваться впервые.

Первая экспозиция проекта «Сарепта. Летопись в Камне» посвящена кирхе и рассказывает историю здания от момента основания до наших дней. Также на выставке представлены экспонаты их фондов музея-заповедника, связанные с различными этапами существования сарептской кирхи. Например, вдовий розовый чепец, свадебный венок сарептянки, различные книги и брошюры духовного содержания, предметы для конфирмации.

Каждая выставка проекта «Сарепта. Летопись в Камне» будет открыта для посещения в течение месяца и каждую субботу в 12:00 будет проходить экскурсия. Справки по телефону 8(8442)67-33-02.