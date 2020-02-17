На этой неделе в Волгоградском музее изобразительных искусств имени Ильи Машкова в рамках программы «Субботние встречи» состоится мастер-класс волгоградского художника-педагога Рудольфа Паранюшкина. Мастер-класс будет проходить в пространстве его персональной выставки «Субъективная реальность». Гостям предложат самим написать натюрморт.

По данным пресс-службы комитета культуры волгоградской области, выставка «Субъективная реальность» члена Союза художников России, почётного работника высшего образования, профессора Рудольфа Паранюшкина, будет проходить по 9 марта в Музее Машкова по адресу пр. Ленина, 21. На ней представлено около 100 произведений, созданных художником за полвека.

Мастер-класс состоится 22 февраля, начало в 14:00. Справки по тел. 38-59-15; 38-01-91 — Ирина Преображенская.



