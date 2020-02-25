В выставочном зале Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И. Машкова можно будет увидеть чёрно-белые портреты героев разных поколений – от ветеранов Великой Отечественной войны до героев современной России. Фотографии будут представлены в экспозиции новой выставки «Герои России, какими их не видел никто», которая откроется 26 февраля в 17:00.

Герои проекта обороняли Ленинград и Сталинград, штурмовали Грозный и освобождали школу в Беслане, воевали в Афганистане и ставили рекорды в космосе. Сейчас ветераны впервые попали в объективы известных фотографов Ольги Тупоноговой-Волковой и Славы Филиппова и под софитами рассказали свои истории.

История каждого ветерана представлена в трёх форматах: это портрет невероятной четкости, который даёт возможность представить внутренний мир героя, видеоинтервью с искренними эмоциями, переживаниями и текстовая история. Каждый формат даёт возможность увидеть мудрость, оптимизм и внутренний стержень участников фотопроекта. Своим примером они доказывают, что полученные травмы и ранения не являются препятствием на пути к поставленным целям, стремлению развиваться и становиться востребованными.

Выставка проводится с целью сохранения памяти о важных исторических события в новейшей истории страны и показать взаимосвязь поколений. Авторами портретов героев стали Ольга Тупоногова-Волкова и Слава Филиппов, которые в обычной жизни рассказывают истории в образах для глянцевых изданий: Ольга снимает для AD, Vogue, Elle и Tatler, Слава — для Esquire, GQ, Сноб и Fashion & AD.

Фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто» будет работать с 26 февраля по 22 марта в выставочном зале Музея Машкова по адрес: ул.Чуйкова 37. Справки по телефону 8(8442)24-16-79.