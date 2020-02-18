До конца текущего года в Краснослободске планируется построить современный физкультурно-оздоровительный комплекс, контракт на возведение которого уже заключен. Строительство будет вестись в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Объект будет введен в эксплуатацию до конца декабря 2020 года.

Как сообщают в комитете строительства Волгоградской области, по проекту это будет одноэтажное здание общей площадью 1,8 тысячи квадратных метров, где разместятся тренажерный зал и зал для игровых видов спорта, раздевалки с санузлами и душевыми, медблок, тренерские, комната для хранения инвентаря, гардеробная, санитарные узлы для посетителей. Подрядчику также предстоит организовать подъездные пути, обустроить парковку, провести озеленение территории. Строительно-монтажные работы завершатся к концу 2020 года.

Напомним, задачу по созданию условий для развития массового и детского спорта, формированию необходимой для этого инфраструктуры поставил губернатор Андрей Бочаров. С 2014 года в регионе построено более 130 спортивных объектов, число регулярно занимающихся спортом жителей увеличилось до 885 тысяч человек. Усилить эту работу позволило включение предложений субъекта в нацпроект «Демография», целевые федеральные программы.



