На следующей неделе в Волгограде пройдет научно-практическая конференция «XXXI Волгоградские областные краеведческие чтения», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие будет проходить 20 февраля в Краеведческом музее. Участниками конференции станут краеведы, исследователи из научных и образовательных учреждений, архивов, музеев, библиотек, общественных организаций России, ближнего и дальнего зарубежья.

Откроет конференцию пленарное заседание, а затем работа продолжится по секциям «География и экология», «Археология Нижнего Поволжья», «История края в XVIII – начале XX вв.», «История края в XX — XXI вв.», «История края в период Великой Отечественной войны», «Культурное и религиозное наследие», «Архитектура», «Казачество в истории региона» и «Филология». По итогам «Чтений» будет издан сборник материалов «Вопросы краеведения», все участники получат именные сертификаты.

Напомним, свою историю Волгоградские областные краеведческие чтения ведут с 1990 г., они давно стали важным событием для всех, кто интересуется историей нашего края.



