В Волгоградском областном краеведческом музее можно будет увидеть старопечатные книги из коллекции музея. Книги будут представлены в новой экспозиции «Листая древние страницы…», которая откроется 18 февраля.

В экспозиции будут представлены такие книги как: священно-богослужебные – Евангелие, Апостол, Пророческие книги, Псалтирь и церковно-богослужебные – Служебник, Часослов, Требник, Октоих, Минея месячная, Минея общая. Все книги изданы в XVIII – XIX веках, имеют кожаные оклады и металлические застежки. Среди них выделяются Библия, изданная в 1751 году, и Минея общая, напечатанная тиснением в Москве в типографии единоверцев при Троице-Введенской церкви в 1898 году.

Обратит на себя внимание посетителей и самая большая книга из фондов музея (59х50 см) «Иоанна архиепископа Константина града Златоустого беседы на послания святого апостола Павла», изданная в Москве в Синодальной типографии в 1892 году.

Также на выставке будут представлены старинные книги, металлические иконы и принадлежности для письма к. XVIII – н. XX вв. Реликвии христианства бережно хранятся в музее и ежегодно экспонируются на различных выставках.

Выставка «Листая древние страницы…» будет работать в Волгоградском областном краеведческом музее по адресу: пр. Ленина, 5а. Открытие 18 февраля в 12:00.