Работы по возведению нового детского сада в Кировском районе уже стартовали. На данный момент рабочие приступили к устройству котлована. Новое дошкольное учреждение, рассчитанное на 140 воспитанников, будет возведено на улице Кирова до конца 2020 года в рамках нацпроекта «Демография».

По данным городской администрации, на площадке строители с помощью спецтехники ведут разработку котлована глубиной 6 метров. В соответствии с проектом специалисты построят также дренажную систему для отвода дождевых, талых или грунтовых вод. После завершения устройства котлована строители приступят к уплотнению грунта, созданию песчаной подушки и заливке бетонного основания.

В двухэтажном здании детского сада предусмотрено размещение просторных групповых помещений с зонами для занятий и отдыха, спортивным залом, залом для музыкальных занятий, столовой, медицинским центром и другими помещениями. На территории рядом с учреждением застройщик проведет комплексное благоустройство с обустройством проездов, тротуаров, освещения, а также озеленение и монтаж поливочного водопровода для ухода за зелеными насаждениями. Для каждой группы воспитанников по периметру территории рабочие установят игровые площадки с теневыми навесами и малыми архитектурными формами, а также обустроят спортивную площадку.



