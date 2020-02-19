Уже в этом году ребята Россошинского сельского поселения Городищенского района пойдут в новую школу, строительство которой уже подходит к завершению. Общая готовность объекта, включенного в нацпроект «Образование», достигла 90%. Подрядчик завершает внутреннюю отделку помещений.

По информации облстроя, на всех этажах полностью завершены кафельные работы, идет установка сантехники; смонтированы навесные потолки; уложено напольное покрытие. На объекте работают 75 специалистов. К началу марта внутренняя отделка здания будет завершена: рабочим осталось покрасить стены части кабинетов и рекреаций на первом этаже. После этого сюда завезут мебель и оборудование для столовой, библиотеки, мастерских и лингафонных классов. Кроме того, с наступлением благоприятной погоды на пришкольном стадионе уложат специальное прорезиненное покрытие эластур, установят спортивный городок, элементы для зоны отдыха, высадят деревья и кустарники.

Напомним, согласно проекту, в новом учреждении на 500 мест располагаются 20 учебных классов, конференц-зал, мастерские, столовая, актовый зал, кабинеты черчения, рисования, робототехники, информатики, спортзал, библиотека, оборудованная широкополосным доступом в интернет, мультимедийной системой. Здание приспособлено для безбарьерного доступа маломобильных групп. Уже 1 сентября этого года здесь прозвенит первый звонок.



