Волгоградцев приглашают на интерактивную лекцию «Сталинградская битва: пока мы помним – мы живём», посвященная 77-летию Сталинградской Победы. Лекция пройдет в Волгоградской областной библиотеке им. М. Горького 8 февраля, начало в 13:00.

На лекции участники смогут ознакомиться с воспоминаниями очевидцев событий, материалами Российского государственного архива кинофотодокументов (РГАКФД), Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина и Национальной электронной библиотеки (НЭБ), с коллекцией «Великие сражения эпохи: Сталинградская битва», которая представлена в Волгоградской областной библиотеке им. М. Горького, а также принять активное участие в обсуждении. Справки по телефону 8(8442) 33-11-48.



