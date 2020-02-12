В ближайшее воскресенье в Волгоградской областной библиотеке имени Максима Горького откроется выставка акварелей Василия Лобанова «Ваш сосед-художник», организованная в рамках проекта «Первая улица Мира» Музея Машкова. Это первая персональная выставка самодеятельного художника, приуроченная к его 70-летнему юбилею.

Василий Лобанов живет на улице Мира и с большим удовольствием рисует и пишет стихи. Желание художественного самовыражения пришло к нему не так давно. Постепенно акварельные краски и кисти стали атрибутами его повседневной жизни.

Выставка «Ваш сосед-художник» откроется 16 февраля в 15:00 и будет экспонироваться в выставочном зале 4 этажа до 1 марта 2020 года в режиме работы библиотеки по адресу: ул. Мира, 15. Вход свободный. Справки по телефону 8(8442) 33-20-21.



