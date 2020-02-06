В этом году патриотическая акция «Свет Великой Победы» будет проходить в течении нескольких дней, но перед глазами зрителей предстанет уже по новому. Организаторы обещают, что акция станет более масштабной, увеличится и время проведения и количество задействованных объектов.

По данным Минкультуры России, в рамках празднования 75-летнего юбилея патриотическая акция «Свет Великой Победы» будет проходить несколько дней в вечернее время на Мамаевом Кургане. Современные проекторы будут транслировать на обновленную статую «Родина-мать зовет!» видео в формате 3D.

Для создания проекций планируется использовать не только центральный монумент, но и комплекс скульптурных композиций, расположенных на территории Мамаева кургана. Кроме того, от предыдущих акций она будет существенно отличаться содержательно: проекции расскажут о начале войны, ее ключевых событиях, городах-героях, коренном переломе войны в результате Сталинградской битвы, освобождении Европы.

Ну а более подробная информация и точное время проведения акции будет опубликовано ближе к 9 мая 2020 года. Следите за новостями и подписывайтесь на bez.coffee, чтобы не пропустить самое интересное.



