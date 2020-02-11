Всех, кто интересуется историей приглашают на выставку «Женщины в концентрационном лагере «Аушвиц», посвящённую 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В экспозиции будут представлены фотографии и документы, которые показывают этапы создания и действия женского лагеря, а также его управления, быта и организации.

«Аушвиц» – самый большой из лагерей уничтожения, который нацисты создали на окраине небольшого польского города Освенцим. 26 марта 1942 года в «Аушвиц» доставили первых узниц. Выставка посвящена трагедии этих женщин – мало кто из них дожил до освобождения лагеря Советской армией 27 января 1945 года. Основа экспозиции – рассказ на польском, английском, немецком и русском языках об их борьбе за жизнь и человеческое достоинство.

Выставка, подготовленная Государственным музеем Аушвиц-Биркенау при поддержке Фонда «Историческая память» (г. Москва), откроется 12 февраля в 13:00 в Волгоградской областной библиотеке им. М. Горького и будет экспонироваться в выставочном зале 4 этажа до 1 марта 2020 года в режиме работы Библиотеки им. М. Горького по адресу: ул. Мира, 15. Вход свободный. Справки по телефону 8(8442) 33-20-21.



