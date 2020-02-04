Впервые Волгоградская областная библиотека для молодежи присоединится к научно-популярной акции «Открытая лабораторная», которая будет проходить 8 февраля. В этот день желающие (кому исполнилось 12 лет) смогут ответить на вопросы «Лабораторной», которые составляются при участии ведущих российских ученых.

«Открытая лабораторная» – масштабная однодневная научно-популярная акция в мире: просветительский проект, который помогает узнать, как устроены природа и техника, понять, откуда мы произошли, и проверить, насколько наша картина мира соотносится с его реальным устройством.

Ведущими акции (завлабами) выступают учителя, научные сотрудники и популяризаторы науки. Вопросы для «Лабораторной» составляются при участии ведущих российских ученых. Так, в комплект для 2020 года вошли вопросы от биолога Елены Клещенко, геофизика Александра Костинского, астрофизика Сергея Попова и многих других.

После написания теста завлабы разберут ответы на вопросы, подсчитают баллы и определят победителей, которые получат памятные призы. Участников лаборатории также ждёт научно-развлекательное шоу «Похимичим?!». Гости библиотеки смогут собственными глазами увидеть зрелищные научные опыты и эксперименты, которые наглядно объяснят законы физики и химии, а также механизмы некоторых природных явлений.

Акция «Открытая лабораторная» в Волгоградской областной библиотеке для молодёжи будет проходить 8 февраля с 10:00 до 12:00. На площадке библиотеки будет работать одна лаборатория, возраст участников 12+. Регистрация участников по ссылке. Вход бесплатный. Справки по телефону 8(8442)94-45-44.



