В центре города возле строящегося храма Александра Невского стартовали работы по созданию ландшафтной зоны «Русский лес». С наступлением морозов подрядная организация начала высаживать первые хвойные деревья. Помимо трехметровых сосен на территории сквера появится первый в Волгограде рокарий: специалисты составят композиции из крупных валунов весом до трех тонн, привезенных с Ладожского озера.

По данным пресс-службы администрации города, на территории сквера высаживают ​крымские и черные сосны, голубые ели, которые дополнят уже существующие хвойные деревья. При наступлении теплой погоды рядом с хвойниками высадят саженцы берез, рябин и кленов. Здесь же расположится малый амфитеатр с местами для сидения – строители уже завершили бетонные работы и в ближайшее время приступят к деревянной отделке объекта.

«Русский лес» станет одной из ландшафтных зон, которые планируется создать на территории сквера. Для каждой площадки разработчики проекта подобрали оригинальные дизайнерские решения по вертикальной планировке и подбору растений. Помимо «Русского леса» в Александровском сквере появится зона «Райского сада» с крытыми беседками-перголами, плодовыми деревьями, кустарниками и цветниками. В зоне «Южного парка» специалисты установят большие парковые скамьи, в зеленой зоне высадят каштаны, катальпы, акации, липы, можжевельники. Всего в обновленном сквере появится свыше 200 деревьев и более полусотни кустарников.



