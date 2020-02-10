В регионе продолжаются работы по замене устаревших лифтов. В текущем году будет обновлено 268 лифтов, выработавших свой срок эксплуатации. Замена подъёмников производится по программе капитального ремонта многоквартирных домов в Волгограде, Волжском и Камышине.

По информации УНО «Региональный фонд капремонта», уже заключаются договоры на изготовление и установку лифтов по краткосрочному плану работ 2020 года. По договорам в Волгограде замена 168 лифтов планируется в 46 многоэтажках, в Волжском 35 новых подъемников установят в семи домах, в Камышине в регпрограмму вошло одно здание, где смонтируют два современных лифта.



