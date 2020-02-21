В текущем году в регионе планируют отремонтировать сразу восемь домов культуры. Ремонт будет проходить в рамках реализации нацпроекта «Культура», на эти цели предусмотрено 160 миллионов рублей – по 20 миллионов на каждый объект.

Как сообщают в комитете культуры Волгоградской области, ремонт пройдёт в Центре культуры и досуга Быковского городского поселения, в Даниловском районном доме культуры, Доме культуры городского поселения Петров Вал Камышинского района, Центре досуга и народного творчества «Карагод» Клетского района, Кумылженском межпоселенческом культурно-досуговом центре, Дворце культуры «Октябрь» Ленинского района, Центре культуры и искусства Новоаннинского района и Городском дворце культуры г. Фролово.

Кроме того по программе «Культурная среда» в текущем году предусмотрено свыше 22 миллиона рублей на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. В 2020-м году финансирование получат детская музыкальная школа №3 г. Волжского Волгоградской области, детская школа искусств №2 г. Михайловки, Фроловская детская школа искусств и Палласовская детская школа искусств. Всего же количество модернизируемых учреждений утверждено Министерством культуры Российской Федерации и составляет 12 ДШИ – по 4 школы в 2020, 2022 и 2024 годах.

Также продолжается подготовка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания Волгоградского театра юного зрителя, на которую предусмотрено 6,3 миллиона рублей.



