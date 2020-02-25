В текущем году работы по модернизации системы уличного освещения затронут 305 сел и хуторов во всех 32 муниципальных районах Волгоградской области, а также на территории сельских поселений городского округа-город Михайловка.

Как сообщают в комитете ЖКХ и ТЭК, План работ будет рассчитываться для каждого населенного пункта индивидуально: где-то предстоит только заменить на современные устаревшие или пришедшие в негодность провода, столбы и лампы, в других — смонтировать полностью новые линии. В общем рабочим предстоит проложить более 400 километров ЛЭП, установить порядка 2,7 тысячи опор, около 9,2 тысячи энергоэффективных светильников. Результатом этой работы станут светлые и безопасные улицы для 450 тысяч человек.

До 2024 года модернизация систем наружного освещения охватит 900 населенных пунктов региона



