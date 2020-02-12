В преддверии Дня защитника Отечества в ТРЦ «Акварель» состоится спортивный праздник. В рамках которого гостей ждут танцы, профессиональная борьба, соревнования по жиму лежа, выступление акробатов и черлидеров.

Мероприятие будет проходить 22 февраля, торжественное открытие назначено на 16:00. В рамках празника гостей ждёт интерактив от ведущего, хореография от творческих коллективов Советского района и выступление борцов из секции греко-римской борьбы (центральный атриум).

* регистрация участников соревнований проходит во время выступлений творческих коллективов.

Во время соревнований по жиму лежа, которые начнутся в 17:00, 20 спортсменов покажут свое мастерство, силу и выносливость. В 18:30 состоится торжественное награждение и праздничный концерт. Далее зрителей ждут конкурсы с призами и подарками, выступление акробатов и черлидеров, а также спортивные танцы от воспитанников клуба «Юлла».

Во время всего мероприятия будут работать промоутеры, которым можно задать интересующие вопросы о занятиях в клубах. Кроме того, можно будет бесплатно проконсультироваться у профессионалов и попробовать спортивное питание.



