ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) объявляет о назначении Олега Савчука на должность технического директора Южного региона.

Олег Савчук начинал свою карьеру в 2002 году в Кемеровском филиале «ВымпелКом» и прошел путь от инженера до начальника отдела эксплуатации коммутационного оборудования.



В 2008 году Олег Савчук перешел на работу в компанию «МегаФон», где занимал различные руководящие позиции. В 2016 году он был назначен на должность директора по строительству Кавказского филиала ПАО «МагаФон», а в 2018 году стал техническим директором Макрорегиона Юг ООО «Т2 Мобайл» (Tele2). Под руководством Олега Савчука в этих компаниях успешно выполнялись планы технического развития, а также были запущены проекты по видеонаблюдению за лесами с использованием инфраструктуры оператора, строительству и запуску Центра обработки данных и другие.

Во главе технического блока Билайн в Южном регионе Олег Савчук будет руководить реализацией проектов по развитию сети и модернизации инфраструктуры.

Региональный директор Южного региона ПАО «ВымпелКом» Александр Тепляков:

«В 2019 году Билайн удалось реализовать самую масштабную в истории компании программу развития сети. В этом году мы также нацелены на сохранение высоких темпов строительства и улучшение качественных показателей сети LTE в регионах Юга. Уверен, что большой опыт работы Олега Савчука в телеком отрасли поможет успешно реализовать все амбициозные задачи, стоящие перед техническими специалистами компании».

В состав региона Юг входят: Ростовская, Волгоградская и Астраханская области, Краснодарский и Ставропольский края, Чеченская Республика, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Калмыкия, Республика Адыгея.

***

Олег Борисович Савчук родился в 1976 году.

В 1997 году окончил Кемеровский филиал Санкт-Петербургского военного университета связи по специальности «Инженер по эксплуатации средств электросвязи», в 2018 году получил диплом Международной школы бизнеса МИРБИС об успешном окончании программы MBA Executive по направлению «Стратегический и операционный менеджмент».

Увлекается горными лыжами и автотуризмом.



