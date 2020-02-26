В воскресенье музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает гостей на интерактивную программу «Раздолье широкое — Масленица», посвященную проводам зимы. В рамках программы гостей ждут интерактивные площадки, народные забавы, угощения и мастер-классы.

На экскурсионной части праздника гости попадут в стилизованный амбар в одном из залов музея, где им расскажут о традициях празднования Масленицы. Здесь же пройдет мастер-класс по изготовлению главного символа праздника – масленичной куклы. Кроме того, участникам представится возможность побывать в уникальном Музее российской горчицы.

Главной частью программы станут развлечения на свежем воздухе: перетягивание каната, а также конкурсы на ловкость и скорость. Посетителям будет предложено отведать масленичные угощения, а на ярмарке мастеров-ремесленников можно будет приобрести сувениры на память. Завершатся проводы зимы традиционным сжиганием чучела.

Программа состоится 1 марта, начало в 12:00. Количество мест ограничено.

Запись по телефонам: 8 (8442) 67-33-02, 8 (927) 511 — 6749.



