В природном парке «Цимлянские пески» стартовал прием заявок на участие в районном конкурсе агитбригад «Природа. Наследие. Мы», посвященный лесной тематике. Целью конкурса является привлечение внимания подрастающего поколения к проблеме защиты лесных богатств региона, предотвращению лесных и луговых пожаров, возникающих по вине человека.

К участию в мероприятии приглашаются агитбригады из числа школьников 5-11 классов общеобразовательных учреждений Чернышковского района.

В выступлениях коллективов должно прослеживаться личное отношение конкурсантов к проблемам сохранения и преумножения лесов, готовность в любую минуту встать на защиту зеленых насаждений.

При этом организаторы не ограничивают участников в выборе жанров. Выступление агитбригад может быть представлено в виде мюзикла, театрализованного представления, литературно-музыкальной, художественно-поэтической композиции, капустника с использованием фонограмм. Главное событие — защита выступлений состоится 13 марта этого года в Красноярской средней школе Чернышковского района.

По всем вопросам сотрудники парка «Цимлянские пески» просят обращаться по тел/факс 8(84474)6-31-94 или по электронной почте [email protected]



