На Волжской ГЭС установлен новый режим сброса воды, Корректировки были проведены в соответствии с рекомендациями Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада, которое состоялось 6 февраля 2020 г.

По данным пресс-службы ПАО «РусГидро» — «Волжская ГЭС», с 11 февраля по 10 марта 2020 г. гидроэлектростанция будет работать со средним за период сбросным расходом 7900 – 8200 м³/с. Режимы установлены в соответствии со складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановкой, а также предложений водопользователей. Они подлежат оперативной корректировке в зависимости от складывающихся условий.

Информация о гидрологической обстановке ГЭС, входящих в состав РусГидро представлена в виде ежедневно обновляемой инфографики по ссылке.



