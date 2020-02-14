В эти выходные состоится массовый спортивный праздник — Всероссийский День зимних видов спорта. В этом году главный старт мероприятия состоится на ледовой арене «Волжский» в городе-спутнике.

Мероприятие будет проходить 16 февраля. В программе — показательные выступления юных фигуристов, соревнования по шорт-треку среди детей, блиц-турнир юношеских хоккейных команд, развлекательные конкурсы и игры на льду, бесплатное массовое катание на коньках для всех желающих – участников, гостей и зрителей традиционного праздника. Начало в 12:45.



