Волгоградская область станет участником всероссийской акции «Лес Победы», которая проводится в рамках проекта «Сад памяти — сад жизни». В рамках акции в лесах региона высадят более 400 тысяч деревьев.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, новый проект «Сад памяти — сад жизни» направлен на увековечивание памяти сталинградцев, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной войны. К экологическим мероприятиям присоединятся жители всех районов области. Высадка деревьев — сеянцев ясеня, сосны, акации, каштана и других культур — в лесничествах региона в рамках патриотической акции завершится до 9 мая.

Добавим, что в целом в Волгоградской области в 2020 году высадят более пяти миллионов деревьев, посеют около семи тонн желудей — площадь работ превысит 2,2 тысяч гектаров. Объемы лесовосстановления ежегодно растут — в ближайшие 10 лет специалисты планируют пополнить лесной фонд 70-ю миллионами новых деревьев.



