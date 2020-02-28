В регионе объявлен конкурс творческих работ «Эколята — путь добра и природолюбия», организатором которого выступает природный парк «Цимлянские пески». Участникам конкурса могут стать дети и подростки в возрасте до 17 лет.

По данным организаторов, конкурс будет проходить в трех возрастных категориях: для дошкольников, учащихся начальных классов и школьников 11-17 лет. Для участия необходимо нарисовать рисунок или смастерить поделку, изображающие сказочных героев-эколят: Шалуна, Умницы, Тихони, Ёлочки.

Рисунок должен быть выполнен на листе формата А4 и содержать призыв сохранению природы родного края.

Для изготовления поделок может быть использована любая техника – скульптура, керамика, плетение; вышивка, бисероплетение, резьба по дереву, шитье и т.п.

Заявка на участие принимается до 20 марта, а сами работы специалисты парка «Цимлянские пески» ждут до 27 апреля.

Победителей конкурса ждут грамоты и памятные призы, а их творческие работы будут использованы для создания «Музея Эколят».

По вопросам участия в конкурсе обращаться в офис природного парка по тел/факс 8 (84474) 6-31-94 или по электронной почте: [email protected]



