В феврале и марте всех ждут две сокращенные рабочие недели, об этом сообщает Федеральная служба по труду и занятости. Это связанно с тем, что день Защитника отечества 23 февраля и Международный женский день 8 марта выпадают на воскресенье. Выходные соответственно переносятся на понедельник.

Отдыхать будем 22, 23 и 24 февраля. Рабочая неделя продлится только 4 дня — с 25 по 28 февраля.

Еще три нерабочих дня будут в марте, с 7 по 9 марта. А рабочая неделя затем также продлится 4 дня — с 10 по 13 марта.

Следующие длинные выходные будут в мае: с 1 по 5 и с 9 по 11 мая.

Обращаем внимание, что 21 февраля и 6 марта не считаются предпраздничными днями, поэтому они будут обычными — не сокращенными. На час продолжительность рабочего дня по закону сокращается только в те дни, которые непосредственно предшествуют праздничным.



