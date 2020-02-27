В 2019 году россияне тратили в среднем 2:26 часа в соцсетях ежедневно: это 37 дней в году (таковы данные исследования We Are Social и Hootsuite*)

Мы выпадаем из реальности, «прилипая» к экрану. Причём, по статистике за это же время могли бы научиться сыграть песню на укулеле и выучить Азбуку Морзе (и в результате прочитать наш месседж на картинке).

Как же проводить время в сети более осознанно? Тут на выручку и приходят подкасты — стремительно набирающий популярность способ учиться, развлекаться и просто быть в тренде.

Преимущества подкастов очевидны:

1. Время, проведённое с пользой

Интересный контент подкастов можно прослушивать, не отвлекаясь от дел.

2. Офлайн — не помеха

Большинство приложений-агрегаторов поддерживают закачку выпусков на смартфон.

3. Уникальность и атмосферность контента.

Появляются подкасты-драмы, пронзительные расследования и даже жутковатые хорроры.

4. Это бесплатно

Большинство каналов представляют свой контент безвозмездно.

С чего начать?

Купите хорошие наушники. Даже самые интересные подкасты зачастую записываются не на профессиональный микрофон.

Помните: формат подкастов связан с передачей достаточно большого объёма данных. Без стабильного мобильного интернета не обойтись. Советуем обратить внимание на новую линейку тарифов Билайн «Близкие люди», большие пакеты интернета. Билайн рекордно много строил последние два года, и увеличил сеть четвертого поколения в два раза.

Где искать?

Разработчики iOS и Android предлагают собственные приложения-агрегаторы подкастов. Они очень даже «рабочие», а главное — бесплатные.

Если у вас iPhone

Каждый iPhone, на котором установлена актуальная iOS, имеет встроенное приложение Apple Podcasts (12+) — одно из самых популярных приложений для прослушивания подкастов. Если у вас не iPhone

Google Podcasts (12+) не входит в список предустановленных программ: его придётся качать с Google Play.

Козырь Google Podcasts — его мультиплатформенность.

Какие подкасты выбрать?

Например, вот эти развивающие и неординарные:

— The Big Beard Theory

О чём : Подкаст, рассказывающий о новостях из мира науки понятными словами. Бозон Хиггса и Чёрные дыры в комплекте.

Рекомендуется к прослушиванию : ночью, подальше от города, с видом на звёздное небо.

— Эйлер в России

О чём : Подкаст-аудиогид по городам европейской части России.

Рекомендуется к прослушиванию : в путешествии по стране.

С развитием мобильных сетей четвертого поколения следить за любимыми подкастами можно откуда угодно. Сегодня 4G-интернет Билайн доступен 86% населения России, а доля трафика удвоилась за последние 2 года. Благодаря масштабной модернизации сети средние скорости LTE тоже растут, несмотря на возрастающие нагрузки. Согласно Роскомнадзору**, в 2019 году Билайн вышел на первое место по темпам строительства 4G сети среди всех операторов связи. Конечно, всё ещё можно найти места, в которые пока не пришёл 4G Билайн. Но скоро он будет и там.

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*https://datareportal.com/reports/digital-2020-global-digital-overview

**https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news70220.htm



