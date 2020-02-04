Стоимость проезда в пригородных поездах на территории региона не изменится, об этом сообщают в пресс-службе Приволжской железной дороги. В течение 2020 года стоимость билета остается на уровне 2019 года. Как и прежде, в пределах одной зоны она составляет 20 рублей.

Единый городской тариф составляет 40 рублей. Он действует на участках:

— ст. Волгоград-1 – о.п. Аэропорт;

— ст. Волгоград-1 – о.п. Локомотивное депо;

— ст. Волгоград-1 – о.п. 28 км;

— ст. Волгоград-1 – ст. Южная;

— ст. Волгоград-1 – ст. Тракторная Пасс.;

— ст. Волгоград-1 – ст. Трубная.

Указанные тарифы на проезд остаются неизменными с 2017 года.

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Более подробную информацию можно узнать на информационных стендах билетных касс, а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» и на сайте компании АО «Волгоградтранспригород».



