С этой неделе возле ТРЦ «Акварель» начали действовать временные платформы для высадки пассажиров городских электричек. Это связанно со строительством участка новой автотрассы на ул. Электролесовская в Волгограде.

По данным пресс-службы Приволжской ЖД, с 24 февраля посадка и высадка пассажиров вблизи о.п. Акварель будет осуществлять на временных пассажирских платформах.

Пассажирам приносят извинения за доставленные неудобства, а также призывают следовать дополнительным указаниям машинистов электропоездов и разъездных билетных кассиров.



