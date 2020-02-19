Новый детский сад на 110 мест в поселке Горная Поляна Советского района Волгограда должен открыться уже к 1 мая текущего года. Этот объект одним из первых в области вошел в приоритетный региональный проект «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография».

По данным пресс-службы администрации Волгоградской области, детский сад на улице Григория Засекина возвели всего за год: решение построить новое дошкольное учреждение в поселке Горная Поляна было принято по итогам обращения жителей.

В здании размещены шесть помещений для групп, в том числе двух ясельных — с системой «теплый пол» и автоматическими сушилками одежды. Также предусмотрены залы для музыкальных и спортивных занятий, пищеблок, медкабинет. Здание оборудовано в соответствии со стандартами «Доступной среды»; есть лифт. На прилегающей территории — благоустроенные игровые и спортивные площадки, теневые навесы, качели. За отопление отвечает автономная котельная, в группах уже установлена мебель. В настоящее время оформляется лицензия на ведение образовательной деятельности, а затем стартует выдача путевок родителям малышей. Андрей Бочаров поставил задачу к 1 мая в полном объеме запустить учреждение в работу.



