В Волгограде стартовали конкурсный отбор подрядной организации для строительства школы в ЖК «Санаторный» в Кировском районе Волгограда. Планируется, что новая школа будет вмешать 800 учащихся. Строительство объекта начнется сразу после заключения муниципального контракта.

Согласно проекту, это будет трёхэтажное здание, где разместятся учебные кабинеты, в том числе блок начальных классов с отдельным выходом, столовая, библиотека, медицинский центр и другие помещения. Необходимым оборудованием будут оснащены также спортивный блок и актовый зал.

На прилегающей территории специалисты выполнят обустройство проездов, тротуаров, освещения, озеленение, смонтируют поливочный водопровод для ухода за зелеными насаждениями. Кроме того, здесь планируется возведение уличных спортивно-игровых зон, а также площадок для отдыха с теневыми навесами и малыми архитектурными формами. Также на территории школы подрядная организация построит автономную блочно-модульную котельную. Территория новой школы будет адаптирована для посещения маломобильными группами населения.