Работы по реконструкции центральной набережной Волгограда продолжаются. На данный момент рабочие уже ведут работы по ремонту причала № 15, где уже завершился демонтаж старой эстакады и изношенного верхнего слоя основания – в дальнейшем на их месте будут возведены новые конструктивные элементы причального сооружения. Также специалистам предстоит усилить колонны, обеспечивающие поддержку верхнего яруса: часть из них будет капитально отремонтирована, другие для усиления несущей способности полностью заменят. Работы по реконструкции причала планируют завершить в этом году.

Сейчас строители приступили к бурению скважин на поверхности первого яруса причала для установки свай. По современной технологии «Струйная цементация грунтов» («Jet-grouting») под высоким давлением пустоты будут заполнены цементным раствором. Образуемые таким образом 11-метровые сваи усилят основание будущей эстакады. Поверх нескольких рядов фундаментных блоков рабочие возведут новый монолитный пояс высотой 1,5 м. Новый железобетонный каркас, состоящий из колонн, пилонов и ригелей обеспечит устойчивость второго яруса эстакады.

Существующие ограждения верхней части причала № 15 подлежат пескоструйной очистке и покраске. Специалисты уже приступили к данным работам.

Одновременно с реконструкцией причала № 15 рабочие продолжают восстановление и усиление колонн металлическими конструкциями в границах от 10 до 14 причала. Уже полностью завершена реконструкция подпорных стен на участке до бронекатера БК-13.