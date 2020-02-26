На мосту через Волжскую ГЭС стартовал второй этап работ по капитальному ремонту. Масштабное обновление проводится на объекте впервые и является частью трехлетней программы по развитию города-спутника.

По данным пресс-службы администрации Волгоградской области, специалисты приступили к работам ранее намеченного срока, исходя из погодных условий. В сентябре текущего года работы по второму этапу планируется завершить.

В текущем году рабочим предстоит обновить шесть участков мостового полотна на площади более девяти тысяч квадратных метров, а также провести масштабные работы по капремонту внутренних конструкций сооружения, которые за годы эксплуатации пришли в предаварийное состояние. Сейчас работы ведутся на участке 258 метров: рабочие отфрезеровали изношенное асфальтобетонное покрытие, демонтировали защитный слой, гидроизоляцию и тротуары, приступили к разборке железобетонного парапета и сточного треугольника. Движение транспортных средств осуществляется по двум полосам. Работы ведутся в две смены.



