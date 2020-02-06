На острове Голодном завершаются работы по подготовке к первому этапу строительства новой станции биологической очистки. В ближайшее время рабочие начнут вести земляные работы. Сейчас же специалисты заканчивают демонтаж недостроенных в советские годы сооружений станции аэрации.

Сотрудники подрядной компании уже разобрали усреднитель сточных вод, работы по возведению которого прекратились еще в 90-х годах прошлого века. Завершается также демонтаж еще двух не используемых зданий. Всего в рамках подготовительного этапа были разобраны конструкции общей площадью порядка 11 тысяч квадратных метров, порядка семи тысяч кубометров старого железобетона и около 600 кубометров кирпича временно перемещены на специально подготовленную площадку. Впоследствии эти конструкции будут вывезены с острова и утилизированы на полигоне.

В работах задействована тяжелая спецтехника, в том числе 3 гусеничных экскаватора, погрузчик грузоподъемностью 5 тонн, фронтальный погрузчик и самосвалы. Завершив демонтаж, подрядная организация приступит к земляным работам – обустройству котлованов для строительства первых объектов станции биоочистки — 8 аэротэнков и 8 горизонтальных отстойников. Для организации строительных работ в зоне их проведения создается сеть временных внутриплощадочных дорог. Так рабочие уже оборудовали дорогу с покрытием из железобетонных плит, протяженностью порядка 200 метров.

Строительство комплекса проводится в два этапа: на первом будет возведен новый блок биологической очистки, на втором — здание дисковой фильтрации и илоуплотнители. Основу нового комплекса биоочистки составляют специальные резервуары – аэротенки со вторичными отстойниками, здание дисковых фильтров, илоуплотнители и воздуходувная станция, которая будет обеспечивать активный ил необходимым для его работы кислородом. Производительность новой станции биоочистки составит — 134 тыс. м3 стоков в сутки. Общая площадь застройки составит порядка 4,5 га. Ряд сооружений будет выполнен в насыпи, для защиты от внешних воздействий насыпь будет укреплена георешеткой и засеяна многолетними травами.



