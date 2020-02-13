Волгоградцев приглашают принять участие в памятной акции, посвященной годовщине вывода советских войск из Афганистана в 1989 году. Во время мероприятия, которое будет проходить в Интерактивном музее «Россия – моя история», организаторы предложат гостям ознакомиться с историей участия СССР в афганском конфликте, принять участие в творческой встрече с генерал-майором Александром Куликом, вспомнить имена наших соотечественников – героев военных действий в Афганистане, а также известных воинов-интернационалистов в истории России.

Афганская война, в которой принимали участие советские солдаты, длилась с 1979 по 1989 год. Вооруженный конфликт развернулся между правительственными войсками Афганистана и моджахедами – противниками официального режима. С ними и пришлось сражаться войскам советской армии. За годы войны в Афганистане погибло порядка 15 тысяч наших соотечественников. В феврале 1989 года советские войска были полностью выведены из Афганистана. С 2011 года в России официально отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

15 февраля в зале-лектории исторического парка участники акции увидят тематический документальный фильм о войне в Афганистане, после чего встретятся с участником этого конфликта генерал-майором Александром Куликом. Начало мероприятия в 15:00, участие бесплатное, предварительная запись по телефону +7(8442)97-91-88.

В 16:00 в выставочных залах экспозиции «Романовы» начнётся тематическая экскурсия «Воины-интернационалисты в истории России». Участие в экскурсии бесплатное, открыта предварительная запись по телефону +7(8442)97-91-81.

Обращаем внимание, что 14 и 15 февраля в Интерактивном музее «Россия – моя история» по техническим причинам выставки «От великих потрясений к Великой Победе. 1914-1945», «Россия – моя история. 1945-2016» и «Сталинград» будут закрыты. Выставки «Рюриковичи» и «Романовы» работают в обычном режиме.



